Kerst vieren met organen van Jasper

Bijzonder. Anders dan anderen. Uniek. Het zijn kenmerken die passen bij de 16-jarige Jasper Roelofs uit het Twentse Beuningen. Zeggen zijn vrienden, zeggen zijn ouders. Het was zijn puberende karakter, maar ook het syndroom van Asperger (een vorm van autisme) die hem tot die unieke persoonlijkheid maakte. ,,Wij verloren één zoon'', vertelt André Roelofs, "maar het lijkt wel of er in ons gezin drie zijn weggevallen.''



Ergens huppelt nu een jongetje van 12 jaar rond met zijn hart. Een 56-jarige vrouw kan leven dankzij Jaspers longen. De lever ging naar een vrouw van 24, de nieren naar een 26-jarige vrouw en een 33-jarige man. Allemaal vieren ze kerst zoals kerst gevierd moet worden. Alleen de ontvanger van zijn dunne darm overleed, een paar maanden na de transplantatie.



,,De nacht dat Jasper in het ziekenhuis kwam te liggen, hebben we meteen orgaandonatie voorgesteld'', vertelt zijn moeder Hester. ,,Jasper zou dit gewild hebben, zeker weten. Hij keek graag naar programma's waarin mensen werden geopereerd, transplantaties interesseerden hem mateloos.''



Taxibusje

Terug naar die nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 januari. Een carnavalsfeest in grand café Markant in Oldenzaal. Jasper is erbij met z'n vriendengroep Slepkeuk'n, Twents voor caravan. Op de terugweg gaat het helemaal mis. Jasper, die deze avond geen alcohol heeft gedronken, steekt met zijn scooter de provinciale weg over. De aanrijding met een taxibusje wordt hem fataal. Van de scooter is niets over, zelf is Jasper er ernstig aan toe. ,,Iets na tweeën kregen we de politie aan de deur. We wisten meteen dat er iets met Jasper was, zoveel hadden we wel met hem meegemaakt.''



In het ziekenhuis van Enschede kunnen de ouders pas drie uur later - na een operatie door een traumachirurg - bij hun zoon. Er ligt een zielig hoopje mens, in diepe coma. Allemaal slangen. ,,Ondanks dat hij zijn helm goed vast had, waren zijn hersenen flink beschadigd. De benen waren zelfs één ravage'', vertelt zijn moeder Hester.



Ze hoorden meteen dat de vooruitzichten slecht waren. ,,Hij had maar 2 tot 5 procent kans om te overleven. Ik dacht alleen maar: dit komt niet meer goed, onze Jasper ís er eigenlijk al niet meer. Er moest een wonder gebeuren wilde hij dit overleven. Wij dachten toen meteen: er kan wel een wonder gebeuren, maar als een kasplantje doorgaan, dat willen we niet. Daar was hij geen kind voor.''



De tekst gaat door onder de foto