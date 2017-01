Kerstborrel Nijmeegse politie eindigt met stevige kater

,,Wij hebben een visitekaartje afgegeven dat niet past binnen onze positie in de Nijmeegse samenleving'', schrijft de teamchef. ,,Hoe kunnen wij als onafhankelijke wetshandhavers morgen weer naar dit café om anderen op hun gedrag te wijzen?'' In de e-mail wijst hij op de volgende voorvallen. ,,Er was bij enkele collega's sprake van overmatig drankgebruik, er werd in wastafels geürineerd, buiten werd de genuttigde drank teruggegeven aan de straatstenen en het barpersoneel voelde zich ongemakkelijk bij het gedrag van onze groep."



Overtrokken

Volgens de Gelderse districtschef Lute Nieuwerth is uit nader onderzoek gebleken dat het allemaal wel meeviel. "Wat er over blijft is dit: tegen de afspraken in werden er op het laatst shotjes uitgedeeld (kleine glaasjes alcohol die in een keer achterover worden geslagen, red.). Bij twee agenten viel de alcohol helemaal verkeerd. Eén collega liep naar buiten om daar over te geven, een ander gaf over op het toilet."



Van strafbare feiten - bijvoorbeeld openbare dronkenschap of wildplassen - is volgens Nieuwerth uiteindelijk niets gebleken. "Anders had ik wel ingegrepen. Het overgeven door die shotjes, valt wat mij betreft in de categorie vervelend en gênant. We hebben daar de bewuste collega's op aangesproken."



De politiekerstborrel werd op 20 december gehouden in een afgehuurd café op de Grote Markt in de Nijmeegse binnenstad. Er waren 85 agenten aanwezig. Districtschef Nieuwerth prijst de 'corrigerende mail' van zijn teamchef, maar benadrukt nogmaals dat de feiten wat te sterk zijn aangezet. "En laten we niet overdrijven. Politie-agenten drinken ook wel eens een biertje. Dat moet kunnen."



Gezellig

De betrokken kroegbaas noemt de politieborrel 'een gezellig feestje'. De gebeurtenissen die de teamchef beschrijft - overmatig drankgebruik, urineren in wasbakken - zegt hij niet te hebben waargenomen. "Er werd goed doorgedronken, maar verder was er volgens mij niet zoveel aan de hand. Wij maken wel gekkere kerstborrels mee."



De cafébaas zegt niet te hebben geweten dat er shotjes zijn gevraagd en verstrekt aan het einde van de kerstborrel. "Dat moet dan door mijn medewerksters zijn gebeurd."