Kerstwonder: 'onvruchtbare' Kim blijkt ineens zwanger

,,Mijn borsten voelden vanmorgen erg hard aan, evenals mijn buik. Ik wist gewoon: ik ben zwanger!''



Begin dit jaar haalde Kim nog het nieuws toen ze op Facebook haar ergernis uitte over de destijds populaire 'moederschapschallenge'. Trotse moeders plaatsten foto's van zichzelf met hun kroost op Facebook en 'tagden' in hun berichten andere moeders, met aan hen de oproep hetzelfde te doen. Kim bedoelde het niet verkeerd: ze begrijpt dat moeders trots zijn op hun moederschap en hun kinderen. ,,Want wie meer dan wij zullen, als de kans er is, 'onmeunig' trots en blij zijn? Maar moet dat dan zo worden uitgemeten?'', vroeg ze zich af.



Moeilijk

In haar familie kwam het vaker voor dat mensen moeilijk kinderen kregen en ook een ivf-behandeling bood geen uitkomst. Een icsi-behandeling sloeg wél aan.



,,Afgelopen donderdag voelde ik al dat er iets met mij aan de hand was. Ik kon me niet inhouden en heb toen een zwangerschapstest gedaan. De uitkomst was positief. Dat heb ik toen alleen aan mijn man verteld. Het was immers nog veel te vroeg om het met zekerheid vast te kunnen stellen. Maar vanmorgen wist ik het zeker: ik ben zwanger! Ik heb toen opnieuw een test gedaan en die bevestigde mijn gevoelens."



Blog

Ze zette het blijde nieuws daarna meteen op Facebook, ondanks dat haar embryo op de dag af nog maar vier weken oud is. ,,Ik weet dat de meeste vrouwen pas na 8 à 10 weken zeggen dat ze zwanger zijn. Ik heb er bewust voor gekozen om het nu al kenbaar te maken. Het hele, vijf jaar durende traject heb ik altijd gedeeld op mijn facebookpagina en mijn blog. Ik heb honderd vaste volgers en in vijf jaar tijd zijn er 26.000 webpagina's van mijn blog bekeken. Die mensen die mijn verhalen lezen, hebben mij altijd gesteund. Ik besef heel goed dat er alsnog iets mis kan gaan, maar ik weet zeker dat ik ook dan heel veel steun heb aan mijn volgers."