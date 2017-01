Kersverse tante kan direct door naar verloskamer en bevalt zelf

'Jij zwanger? Ik ook!'

,,Na tien weken heb ik het aan Willine verteld. Daar zag ik nog wel een beetje tegenop, omdat ik wist dat zij het ook graag wilde." Maar het moment werd geen pijnlijk moment, maar een explosie van grote vreugde. ,,Toen ik het gezegd had, zei Willine dat zij ook zwanger was, en even later stonden we dansend in de woonkamer, haha."



Willine was uitgerekend op 15 januari, Jorike twee dagen later. Maar bij beiden kwam de baby eerder. Bij Willine op 5 januari, bij Jorike op 6 januari.