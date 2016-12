Kettingbotsing A12 door grote brand Zevenaar

De weg is in beide richtingen afgesloten geweest, de rijbaan richting Arnhem is weer vrijgegeven. De A18 tussen Zevenaar en Varsseveld is ter hoogte van Didam ook afgesloten vanwege de rookontwikkeling.



Brand

De brand begon omstreeks 02.30 uur in een garagebedrijf aan de Edisonstraat. Meerdere auto's brandden uit en het autobedrijf viel niet meer te redden. De brandweer kon ook niet voorkomen dat de brand oversloeg naar een meubelstoffeerder die aan het gebouw vast zit. Twee bewoners en twee agenten zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens de brandweer is het pand waarin de bedrijven zitten niet meer te redden. ,,We doen er alles aan om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere panden." Vanwege vliegvuur, het overwaaien van vuurdeeltjes, is een afvalstation tegenover het pand ook in de brand gevlogen. Op het oog leek er vuurwerk uit het pand te komen maar dat bleek om gasflessen te gaan. ,,In het pand is een vuurwerkkluis maar die wordt gelukkig niet meer gebruikt. Wel zijn er gasflessen opgeslagen in de garage, die ontploft zijn."



Dikke rook A12

De brand zorgde voor dichte rookwolken over de snelweg A12, waardoor Rijkswaterstaat daar een snelheidsbeperking instelde. Desondanks zorgde de rook toch voor een ongeluk. Volgens de woordvoerder van de brandweer knalden vier auto's op elkaar nadat de voorste autobestuurder op 'de rem trapte, geschrokken van de rookwolken'. Daarbij raakte één iemand gewond.