'Khadija Arib wil graag Kamervoorzitter blijven'

Arib kwam via de PvdA achttien jaar geleden in de Tweede Kamer terecht. Ze kwam op hetzelfde moment in het parlement als SGP-leider Kees van der Staaij. 'En Geert Wilders!' merkt Arib op.



'Het bevalt me prima. Ik vind het een ontzettend mooi en prachtig ambt. Volgens mij straal ik dat ook uit. Ik vind wel dat het te kort is, als het op 15 maart ophoudt', zegt Arib tegen De Telegraaf. Ze vindt dat het 'ontzettend klikt' met de Kamerleden.