Kijk vooruit, want die kant ga je op

Laatst vroegen we aan een vrouw waarvan ze echt gelukkig dacht te worden. Ze wist het meteen, want ze probeerde het al jaren: in het nu leven. Dat is alles wat ze wilde. Want als je in het nu leeft, zei ze, is je leven vredig.



Ze bleek niet de enige met die wens. Als er één plaats is waar mensen tegenwoordig graag willen zijn, dan is het 'in het nu'. Geen zorgen over de toekomst, geen pijn uit het verleden, in het nu is er alleen maar nu. Je bent zo mindful dat je mind er leeg van wordt. Of toch niet?



Het leuke van heel graag 'in het nu' willen zijn, is de veronderstelling dat je ook ergens anders kunt zijn. Maar is dat wel zo? Want zelfs als dat zo voelt, omdat je met je gedachten steeds in andere tijden bent, ben je ondertussen gewoon hier en nu. Dus eigenlijk bestaat er niks anders. Elke gedachte die je hebt over een ongewenst verleden of een spannende toekomst, maak je nu. Je kunt simpelweg niet anders dan in het nu zijn, dus daar hoef je ook niet meer naar te zoeken. Er is alleen maar nu.



Misschien denk je: dat is flauw. Want 'in het nu' leven gaat over veel méér. Het gaat over ontspannen zijn, en over de dingen met aandacht doen. Omdat we allemaal de ervaring kennen dat je twintig dingen tegelijkertijd probeert te doen - en daarmee alles half doet. Of dat je aan het einde van het jaar terugkijkt en denkt: het is me door de vingers geglipt. De tijd verdween waar je bij zat. Je neemt je voor: volgend jaar doe ik het anders. Volgende vakantie wil ik bewust meemaken. Morgen leef ik in het nu.



Uit onderzoek blijkt dat juist níet in het nu leven, gelukkig maakt. Omdat het nu vaak maar gewoontjes is. Of zelfs een beetje saai. Terwijl de grote dromen en wilde plannen zich allemaal schuilhouden in de toekomst. Mensen die met hun gedachtes vaak afdwalen naar andere tijden, zoals een bijzonder verleden of een spannende toekomst, ervaren méér energie en vooral méér betekenis in hun leven. Het doet ertoe dat ze er zijn, want kijk toch waar ze naar onderweg zijn!



Dus mocht je jezelf nog eens horen denken dat je wat meer 'in het nu' wilt leven: let it go. Je doet het al. Probeer eens wat minder in het nu te leven. De magie zit 'm juist in wat je fantaseert voor jezelf voor alle jaren die nog komen.



In de toekomst is het leuker dan nu.