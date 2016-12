Kijk, zonder handen: nieuwe uitvinding houdt fiets(er) overeind

Zoef! Daar heb je weer zo'n e-bike. Ongemerkt is ie je van achteren genaderd om je als een haas voorbij te snellen. Veel 'gewone' fietsers zijn nog steeds niet helemaal gewend aan de kracht en snelheid van elektrische fietsen. Het is elke keer weer slikken is als zo'n krasse oudere je z'n hielen laat zien. En dat gaat wel eens mis, er gebeuren nog steeds vaak fietsongevallen in het verkeer.

Meer ongelukken

Op de Technische Universiteit van Delft doet 'fietsprofessor'Arend Schwab al jaren onderzoek naar het gedrag van fietsers. Al hoef je geen wetenschapper te zijn om een verklaring te vinden voor het hoge aantal fietsongelukken. ,,Het komt simpelweg doordat steeds meer mensen gaan fietsen. En ouderen blijven langer doorpedellen. Zeker nu ze beschikken over het gemak van een e-bike.''

Quote Ik gok dat de kostprijs van het motortje rond de honderd euro ligt Professor Arend Schwab Die luxe heeft dus een keerzijde. ,,Zo'n 75 procent van de fietsgewonden bestaat uit ouderen. In verreweg de meeste gevallen gaat het om eenzijdige ongevallen. Zonder dat er dus iemand anders bij betrokken is. Met soms ernstige gevolgen. Wie op oudere leeftijd een heup breekt, heeft alle moeite er weer bovenop te komen.''

Stuur-assistent

In het fietslab van de Technische Universiteit onderzoekt Schwab met zijn team sinds drie jaar een aantal factoren dat van invloed is op het vallen van fietsers. Zo is er een heuse fietssimulator ontwikkeld, waarin proefpersonen met een Virtual Reality-bril alle mogelijke verkeerssituaties krijgen voorgespiegeld.

Het onderzoek heeft een aantal nieuwe inzichten opgeleverd, zegt Schwab. ,,De krachten die je op je stuur voelt, zijn belangrijk voor de beheersing van je fiets. En we hebben gezien dat mensen eigenlijk nauwelijks naar links of rechts bewegen om te corrigeren. Hoogstens gebruiken ze hun knieën een beetje. Om te balanceren hoef je alleen een beetje aan je stuur te trekken.'' Het zijn inzichten die hebben geleid tot misschien wel de nieuwste revolutie in de e-bike-wereld: een stuur-assistent. ,,Het is een elektromotortje dat op het juiste moment een stuurkracht geeft,'' zegt Schwab. ,,Het houdt je overeind. Als je toch dreigt te vallen, neemt het motortje het over. Zodat je in een oogwenk weer de juiste balans hebt.''

Kostprijs

Het duurt overigens nog even voordat het aantal ongevallen met e-bikes omlaag gaat. Schwab denkt dat het een jaar of vijf kost om fietsfabrikanten zo gek te krijgen om de uitvinding in productie te nemen. ,,Het is lastig in te schatten, maar ik gok dat de kostprijs van het motortje rond de honderd euro ligt.'' Gelukkig is er voor de korte termijn wel een aantal oplossingen denkbaar, zegt de professor.