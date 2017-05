Kijvelanden-moordenaar: Ik weet niet waarom ik het deed

T. zat al 15 jaar in De Kijvelanden en had voordat hij in Poortugaal werd geplaatst al een gewelddadig leven achter de rug, In 1998 viel hij een bewaker van de Zwolse gevangenis aan met een klauwhamer. T. zat daar vast voor mishandeling van zijn vriendin. In 2004 viel hij een bewaker aan in de tbs-kliniek in Balkbrug. Ook sloeg hij daar een medegevangene met een biljartkeu.