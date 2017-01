Kim Holland in verlegenheid gebracht door pornofilm in biechthokje

Naast pretpark Walibi blijkt ook de St. Jozefkerk in Tilburg decor te zijn geweest van stiekeme opnames van een pornofilm in opdracht van Kim Holland. In de video is te zien hoe twee pornoacteurs een biechthokje induiken. Het is de tweede keer dat Holland in verlegenheid wordt gebracht met een seksfilmpje.