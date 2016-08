Kind overleden in dagopvang Balkbrug

,,Dit is daarmee ook geen politiezaak", zegt de woordvoerder. De traumaheli uit Groningen kwam nog vergeefs naar Balkbrug om spoedige hulp te bieden, maar dat mocht niet meer baten. De twee ambulances die er waren gingen ook onverrichter zake naar huis.



De officier van dienst van de ambulancedienst wilde vanochtend in Balkbrug nog niet vertellen hoe oud het kindje was en of het om een jongetje of een meisje gaat. Ook de toedracht is nog niet bekend.