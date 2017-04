Kind van hoogopgeleide ouders krijgt vaker aangepast advies voor middelbare school

Kamer wil actie in zaak-Chemours

17 april De Tweede Kamer is bezorgd over de lozingen van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht, die de kwaliteit van het leidingwater in delen van Zuid-Holland in gevaar brengen. VVD, D66, CDA en GroenLinks willen dat staatssecretaris Dijksma zo snel mogelijk met meer informatie komt.