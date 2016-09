'Kinderen drinken vaker stiekem in'

Een vijftienjarig meisje uit Den Helder belandde twee weken geleden in coma na het indrinken voordat ze naar een frisfeest ging. Ze had een halve liter rum achter haar kiezen. Na vier uur kwam ze bij in een ziekenhuis in Alkmaar.



,,Wij zien dit soort gevallen in toenemende mate'', reageert Van der Lely, de oprichter van de eerste alcoholpoli voor jongeren in Nederland. ,,Ze weten dat er op een frisfeest geen alcohol wordt geschonken en drinken daarom van tevoren nog even stevig in. Het indrinken is ook toegenomen nadat in 2014 de leeftijd voor alcoholgebruik is verschoven van 16 naar 18 jaar.'' Exacte cijfers heeft Van der Lely niet paraat, maar hij ziet wel een toename van het aantal indrinkers op zijn alcoholpoli in het Reinier de Graaf Gasthuis.



Strenger toezicht

Volgens de arts is het strengere toezicht van ouders op hun kroost ook een oorzaak van het indrinkgedrag. Jaren geleden waren het nog vaak ouders die hun kinderen een eerste glas bier of wijn aanboden. Tegenwoordig is dat niet meer de norm. Zo is er veel voorlichting richting ouders over de gevaren van alcoholgebruik bij jonge kinderen.



Uit het Gezinsonderzoek van deze krant bleek vorig jaar dat de helft van ouders met kinderen tussen 12 en 18 jaar het belangrijk vindt dat hun kind geen alcohol drinkt. ,,Omdat het niet mag, drinken kinderen het nu stiekem'', zegt Van der Lely. ,,Hier in Delft weten ze bijvoorbeeld precies welke avondwinkel het niet zo nauw neemt met de leeftijdscontrole.''