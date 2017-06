Kinderombudsman: Extra voorwaarden kinderpardon te strikt

Amsterdam krijgt nieuw erfpachtstelsel

Amsterdam krijgt een nieuw erfpachtstelsel. Een meerderheid in de gemeenteraad bestaande uit de coalitiepartijen VVD, D66 en SP, is donderdag akkoord gegaan met het plan van VVD-wethouder Eric van der Burg (grondzaken). Inwoners van de stad kunnen nu eeuwigdurende erfpacht afkopen of in een jaarlijkse canon betalen.