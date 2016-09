Kinderombudsvrouw: Pestprotocol werkt nog niet goed genoeg

Eenzaamheid

Ook wil Kalverboer meer aandacht voor eenzaamheid bij kinderen en jongeren. Met name voor kinderen van gedetineerde ouders. Een vergeten groep. ,,We hebben in Nederland 25.000 kinderen waarvan een van de ouders in detentie zit. Maar ze staan er alleen voor. In de hulpverlening heeft bijna niemand expertise hierover.''



Ze vertelt over een 16-jarig meisje wiens vader en moeder allebei zijn opgepakt. Zelf werd de tiener een dag lang verhoord en daarna vrijgelaten. ,,Het meisje was enig kind en kwam alleen thuis terwijl haar ouders nog steeds vastzaten. Niemand die er voor haar was. Ik schrik hier echt van'', zegt Kalverboer. ,,Er moet toch iemand zijn die zich speciaal bekommert om dit kind? Maar die is er dus niet.''



Huisdier

Volgens de Kinderombudsvrouw is de eenzaamheid onder deze grote groep kinderen heel groot. ,,Sommige kinderen durven niemand te vertellen dat een van hun ouders vastzit, uit angst voor de reacties. Bij andere familieleden durven ze niet aan te kloppen, die hebben het al zo zwaar. Ze staan heel alleen in wat ze meemaken. Maar eenzaamheid komt ook bij andere kinderen voor. Op een school in het bijzonder basisonderwijs hoorde ik dat een jongetje heel graag een huisdier wilde. Als hij thuiskomt is er nooit iemand. Met een beestje is hij minder eenzaam. Het zijn kinderen waar je niet zoveel over hoort, maar ze zijn vaak alleen. Deze groep kinderen en jongeren had ik nog niet op mijn netvlies.''