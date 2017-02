Kinderopvang Bussum geschokt na vondst kinderporno bij medewerker

Het OM heeft geen aanwijzingen dat de medewerker strafbare feiten heeft gepleegd in het kindcentrum, maar het wordt volgens burgemeester Han ter Heegde van de gemente Gooise Meren ook niet geheel uitgesloten. De man is onmiddellijk ontslagen.



Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg (SKBNM), die de kindcentra exploiteert, heeft de ouders per brief op de hoogte gesteld. Daarin staat dat de verdachte medewerker vooral actief was in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang van locatie ’t Mouwtje in Bussum. Incidenteel draaide hij mee op andere groepen en hij was de afgelopen jaren niet actief bij de peuterspeelzalen van de organisatie. De man was al vijftien jaar in dienst bij de organisatie.