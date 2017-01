Kinderporno-dokter mag nooit meer als kinderarts werken

De 40-jarige Amsterdammer werd in oktober 2015 gearresteerd wegens het bezit van dertien pornografische afbeeldingen met kinderen. Daarop werd de arts op non-actief gezet door het Nijmeegse ziekenhuis en werd zijn tijdelijke contract niet verlengd. Na onderzoek trof de politie op de computer van de man ook chatgesprekken aan over kinderporno.



Het medisch tuchtcollege vindt dit gedrag niet samengaan met zijn werk als kinderarts. Het vertrouwen van de samenleving, patienten en familie in de arts is ernstig geschaad. Ook al vond dat gedrag plaats in zijn privétijd, het tast ‘het algemeen belang van een goede individuele gezondheidszorg aan’, aldus het college.



Gewone arts

De man verbieden ooit nog als arts te werken, vindt het tuchtcollege echter te ver gaan. Hij heeft geen pedoseksuele geaardheid en leidt niet aan een persoonlijkheidsstoornis. Ook heeft hij zich direct laten behandelen. Daarom hoeft het geen bezwaar te zijn dat de man in de toekomst nog sporadisch als arts met kinderen in aanraking kan komen. Daarnaast is de man door alle media-aandacht al flink gestraft. Het is nog maar de vraag of de man ooit nog als arts ergens aan de slag kan.



Tijdens de zitting van het tuchtcollege, november vorig jaar, zei de man seksverslaafd te zijn. Tijdens chatgesprekken waarin verslaafden elkaar ophitsten en allerlei perversiteiten langskwamen, waren hem plaatjes met porno van jonge kinderen toegestuurd. De arts zei zelf nooit dergelijke plaatjes te hebben verstuurd. De verslaving heeft volgens hem op geen enkele wijze invloed gehad op zijn werk als kinderarts.



Geseponeerd

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in juni 2016 voorwaardelijk geseponeerd, waarbij gesteld werd dat hij zich moet laten behandelen en drie jaar niet meer met kinderen mag werken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg besloot de zaak vervolgens voor te leggen aan het Medisch Tuchtcollege.