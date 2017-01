Klaas (66) start zoektocht naar lieve vrouw uit koekpad bij de Lidl

Zo stond het ook in een advertentie in huis-aan-huisblad de Woudklank: 'Welke lieve vrouw uit Bovensmilde heb ik ontmoet en gesproken bij de Lidl in Oosterwolde toen je op je knieën lag bij de lekkere muffins? Bel je mij voor een bakje koffie? Was getekend, met telefoonnummers, Klaas. Hersenbloeding Achter die advertentie schuilt een tragisch verhaal. Klaas is 45 jaar samen met zijn vrouw, die 15 jaar geleden werd getroffen door een hersenbloeding. ,,Ik heb haar al die tijd verzorgd, maar een paar maanden geleden is ze naar een tehuis gegaan. Het kon niet anders meer, ik zoek haar daar elke dag op.’’ Zijn vrouw kampt vooral met lichamelijke klachten na de hersenbloeding. Al jaren zegt ze tegen haar man dat hij een vriendin moet zoeken. Klaas: ,,Maar dat wilde ik niet toen ze nog thuis woonde. We hebben altijd een eigen zaak gehad, alles samen gedaan. Nooit heb ik een kennissenkring opgebouwd, onze kinderen zijn druk met andere zaken. En nu zij in het tehuis zit voel ik me enorm alleen. De muren komen niet alleen op me af, ze zeggen ook niets terug.’’

Koekpad

Dáárom denkt hij zo vaak terug aan die vrouw die hij sprak bij de Lidl, in het koekpad. Zij (blond, paardenstaartje) vertelde dat ze 54 is, in het naburige Bovensmilde woont en gescheiden is. Hij deed zijn verhaal. Het gesprek was fijn, heel fijn. ,,En toen vergat ik haar naam en nummer te vragen. Zo stom. Ik kijk nog vaak rond in de Lidl om te zien of ze weer boodschappen doet. Maar ik ga ook naar de Jumbo, want misschien komt ze daar vaker. Ze vertelde dat ze rond half acht ’s morgens naar haar werk gaat, dus heb ik rond die tijd ook al in Bovensmilde rondgelopen. Maar ik heb haar niet meer gezien.’’



Geen neukerij

Wat hij wil met haar? Het gesprek wat hij in de winkel met haar had vervolgen. Een vriendschap opbouwen. ,,Leuke dingen doen. Winkelen. Een weekendje weg. Meer niet. Om het maar duidelijk te maken: het gaat niet om de neukerij.’’



Zijn advertentie werd dit weekend grootschalig gedeeld op sociale media, Klaas kreeg al vele reacties. Behalve het ene telefoontje waar hij naar smacht. Van die leuke vrouw uit het koekpad bij de Lidl.