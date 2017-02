Kleding van bekende Nederlanders vindt gretig aftrek  op Huishoudbeurs

Fietsende vlogger: 'Actie was le­vens­ge­vaar­lijk'

13:10 Vlogger Johoral Hussain schrok achteraf zelf ook van zijn kamikazeactie. De 19-jarige Delftenaar fietste vorige week donderdag in zijn onderbroek over de A4, ter hoogte van Rijswijk. ‘Ik realiseerde me pas toen ik thuis was, hoe gevaarlijk deze actie was. Ik aanvaard de consequenties van de politie.'