Ik was 8 jaar oud en op vakantie in het Brabantse Asten. 's Avonds keken we in onze krappe stacaravan met het hele gezin naar de Actie Rwanda. Ivo Niehe die ons op beschaafde wijze door een avond vol Wibi Soerjadi, Jaap van Zweden en Simone Kleinsma leidde. Wat ik me nog het beste herinner is Ruth Jacott, die kleine Buseruka zong. Dat lied heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik nu nog altijd als pavlovreactie bij het zien van Ruth Jacott denk dat ik een heitje voor een karweitje moet doen voor het goede doel.



Kleine Buseruka, waar zijn nu je beide ouders?



Dat was 1994, een mensenleven geleden. We leverden lege flessen in voor de kindjes in Rwanda. We wasten auto's voor ze. En we dachten zo het onrecht de wereld uit te doneren.



Maar sinds 1994 hebben we zo veel inzamelingsacties meegemaakt dat ik de tel kwijt ben. Voor mensen in een hongersnood, mensen die een orkaan over zich heen hadden gekregen, of een tsunami. Allemaal kleine Buseruka's, al woonden ze nu in Haïti of in Thailand, in Kosovo of Nepal.