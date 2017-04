KLM slaat opnieuw alarm door drukte op luchthaven Schiphol

KLM kwam een maand geleden al met een brandbrief over de expansiedrift van de luchthaven op de proppen. Die brief is nu weer actueel, omdat het de afgelopen dagen extreem druk is op Schiphol. KLM zegt het hart vast te houden voor de zomer. ,,De hele infrastructuur is er niet op berekend.''



Het aantal vluchtbewegingen in 2020 is overigens begrensd op 500.000 per jaar. KLM: ,,Daar gaan we in dit tempo dus snel naartoe.'' Een woordvoerder wil niet vooruitlopen op het scenario dat Schiphol over de maximale vluchten heen zal gaan. Volgens de KLM is dat 'een heel complex verhaal'.