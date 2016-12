KNMI geeft code geel om mist en gladheid

'Wiens auto vliegt na deze in de brand?'

29 december In Culemborg regeert de angst. Vannacht gingen zes auto's en een toekomstige moskee in het Gelderse stadje aan de Lek in vlammen op. ,,We weten niet waar het vandaag komt en wie er nu weer aan de beurt is'', zeggen de Culemborgers op straat. Met angst en beven kijken vooral de bewoners van de wijk Terweijde uit naar de jaarwisseling.