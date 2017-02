KNMI waarschuwt voor gladheid vanavond en vannacht

Het weerinstituut heeft vanwege deze verwachting waarschuwingscode geel (wees alert) afgegeven. Aan het einde van morgenochtend verdwijnt de gladheid weer.



Vandaag wordt het hooguit net boven nul in Groningen tot 6 in Zeeland. Het is vaak grijs met in de ochtend in het zuidwesten en westen wat regen. In de loop van de dag gaat de regen mogelijk over in natte sneeuw. Vanaf morgen is het koud winterweer met 's nachts licht tot matige vorst. Ook de zon komt er overdag geregeld bij.