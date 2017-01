KNSB: IJs vanmiddag steeds onbetrouwbaarder

De schaatsbond, die vandaag aan het begin van de middag nog geen meldingen had binnengekregen over grote incidenten, raadt mensen sowieso af het natuurijs op te gaan. ,,Ga schaatsen bij een ijsclub die een baan open heeft . Daarvoor kan je kijken op schaatsen.nl .'' Het huidige weer, met 's nachts vorst en 's middags dooi, is volgens de bond uiterst verraderlijk. De verwachting is dat het ook de komende dagen zo blijft. ,,Schaatsen op open water blijft daardoor onveilig'', zegt Ramon Kuipers, coördinator natuurijs bij de KNSB. Op de banen van ijsclubs, vaak ondergelopen landjes, ligt een kleine laag water of het gaat om ondiepe plassen die zijn afgezet.

Koudterecord

De afgelopen tien dagen is het behoorlijk koud geweest, meldt Weerplaza. De cijfers laten dat nu ook zien. Met een gemiddelde temperatuur van 0,4 graden behoort deze afgelopen week tot een van de drie koudste januari's sinds 1987. Deze eeuw is het alleen in 2001 en 2013 nog kouder geweest in de periode van 10 tot 20 januari, met respectievelijk -1,5 en -3,1 graden.



De koudste tweede decade van januari van de afgelopen 30 jaar was in het jaar 1987. Precies 30 jaar geleden was de gemiddelde temperatuur over de tijdspanne van 10 tot en met 20 januari -8,4 graden. Door de lage temperaturen in januari 1987 kwam het bijna tot een Elfstedentocht. Sinds die tijd is het niet meer zo extreem koud geweest in half januari.