KNSB roept op: draag ook helm op natuurijs

Nederlandse advocaat Peter Wakkie vrijgelaten in Spanje

6:49 De Nederlandse topadvocaat Peter Wakkie is weer op vrije voeten. De politie in Madrid heeft dinsdagnacht om 00.30 uur het verhoor beëindigd en heeft hem vrijgelaten. Dat meldt de woordvoerder van Wakkie in Nederland nadat hij contact had gehad met zijn advocaat in Spanje.