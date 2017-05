Knuffelpony Woezel laat alle patiënten stralen

Haar verklaring? ,,Het contact met dieren is een heel andere beleving, dat effect kunnen wij als mensen niet bereiken.'' Een andere dame, eveneens in een rolstoel, klap verrukt in haar handen als ze Woezel ontdekt. ,,Oh, wat schattig'', roept ze uit, ,,Dit is echt iets voor mij."



Hier is het Temminck om te doen met Therapiepaardje: mensen even wat moois laten beleven. Temminck, van beroep paardencoach en al vanaf haar zesde bezig met paarden, legt uit dat minipaardjes daarvoor heel geschikt zijn. Het zijn rustige dieren die zich gemakkelijk laten aaien en knuffelen en dat ook prettig vinden.



Niet alleen het welzijn van de mensen, ook van het dier houdt ze scherp in de gaten. Zo gauw ze merkt dat het paardje er genoeg van heeft, stopt ze met haar bezoek. Als het bijvoorbeeld begint te gapen, dan is dat het teken voor haar om weg te gaan. ,,Veel langer dan een uur blijf ik nooit. Ook zeg ik een afspraak af als ik 's morgens zie dat het paardje niet goed in zijn vel zit. "