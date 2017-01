Koenders vindt uitspraken Trump over NAVO 'kardinale fout'

Koenders noemde die uitspraak van de aankomende Amerikaanse president ,,zorgelijk'', hoewel hij erop wees dat er in Trumps team ,,heel anders'' over gedacht wordt. ,,Het zou echt een fout zijn in een onveilige wereld om te zeggen dat we de NAVO niet meer nodig hebben'', aldus Koenders.



,,In de onveilige situatie waarin we zitten is de trans-Atlantische band voor Europa zeer belangrijk, ook voor Nederland, vervolgde Koenders, die nu eerst Trumps daden wil afwachten. ,,We moeten zo spoedig mogelijk met Trump om tafel gaan zitten, want ook voor de VS is de NAVO belangrijk.''