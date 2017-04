Koester die accenten, versta ze

Alsof de omroepen denken: we onder­titelen het maar, dan krijgen we achteraf ook geen gezeik dat de kijkers er niets van snapten. En zo krijgt elke zachte g, elke Nedersaksische ingeslikte ‘n’ ondertiteling.



Je zou zeggen: hartstikke handig. Maar ik vind het ook een beetje gek en denigrerend. Standaard­nederlands is misschien de standaard, het is niet de enige smaak die we hebben. Gelukkig niet zeg, al die dialecten maken de taal juist levendig en afwisselend. Maar met dit kwistig ondertitelen draag je uit dat elke afwijking van de standaard meteen niet meer te volgen is. Alsof we allemaal zo zijn geprogrammeerd dat we alleen Standaardnederlands begrijpen. Zo achterlijk zijn we toch niet?