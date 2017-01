Komende dagen veel sneeuw, regen en storm

De verwachting is dat de sneeuw in de ochtend iets langer blijft liggen op de Veluwe, de Sallandse Heuvelrug, de Limburgse heuvels en ook in Twente en de Achterhoek zijn hoeveelheden van 5 tot 10 centimeter mogelijk. In de kustgebieden valt er vannacht niet zoveel sneeuw, alleen plaatselijk en dooit het tussen de winterse sneeuw- of regenbuien door.



Volgens Severin zal er van echte sneeuwpret weinig sprake zijn. ,,In de nacht valt er grotendeels natte sneeuw en in de middag zet de dooi in en gelden er temperaturen tussen de 4 en 7 graden."



De kans op sneeuw houdt volgens Weerplaza aan tot zondag. De buien trekken weg door de noordoostenwind, waardoor droge temperaturen rond het vriespunt ontstaan. Vanaf maandag worden echte winterse temperaturen verwacht. Elke nacht daalt het kwik ruim vijf graden onder het vriespunt. Maandag overdag zal de temperatuur daarbij rond een graad of twee zijn.