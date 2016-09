Komende week blijft warmer dan normaal

Het is vandaag aanvankelijk wisselend bewolkt. In het oosten van het land lossen de meeste wolken op en komen er alleen nog sluierwolken voor. In het westen zijn er stapelwolken waaruit later vanmiddag een spat regen kan vallen. Het wordt 20 tot 22 graden, zo stellen de meteorologen van Weerplaza.



Morgen verandert er weinig aan het weer. In de ochtend schijnt vooral in het oosten de zon. Later zijn er meer wolken en valt er vooral aan zee een enkele bui. Het wordt 20 graden. Tot en met woensdag blijft het op de meeste plaatsen droog en wisselend bewolkt. Vanaf donderdag neemt de wisselvalligheid toe met vaker wat regen of enkele buien. Aan de middagtemperatuur verandert niet veel.



De kans dat deze maand ook uiteindelijk een recordwarme september wordt, is klein volgens Weerplaza. Janssen: ,,Het huidige record van 17,9 graden uit 2006 is daarvoor te scherp. De maandgemiddelde temperatuur zal ergens gaan uitkomen rond 17,2 graden op basis van de huidige verwachting. Dit betekent dat september 2016 in de top 3 van warmste septembermaanden gaat eindigen. Nog nooit kwam het zo laat in het jaar tot vier tropische dagen op rij."