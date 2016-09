Komst reuzenpanda's naar Rhenen uitgesteld

Marcel Boekhoorn, eigenaar van Ouwehands, ondertekende in oktober vorig jaar na vijftien jaar soebatten een overeenkomst met de Chinese Wildlife Association over de komst van de panda's Xing Ya en Wu Wen. ,,Toen moest alles hier nog van start gaan'', aldus De Lange. ,,We hoopten met een jaar klaar te zijn maar hoewel alles goed verloopt, vergt het meer tijd.''



Pandadeskundigen

Ouwehands bouwt samen met Chinese bouwvakkers een binnen- en een buitenverblijf voor de zwaar beschermde dieren. Die zijn naar verwachting eind november klaar. Dan komen Chinese pandadeskundigen tweemaal inspecteren of alles in orde is. Zodra het verblijf het groene licht heeft gekregen, moet er een transportplan worden gemaakt. China bepaalt wanneer de beren op reis gaan. De panda's arriveren met een speciaal transportvliegtuig.



Het dierenpark in Rhenen krijgt de panda's voor maximaal vijftien jaar te leen. Wereldwijd zijn reuzenpanda's maar in achttien dierentuinen te zien. De dieren leven in het wild alleen in China en hoewel ze sinds kort formeel niet meer met uitsterven worden bedreigd, geldt de panda nog wel als kwetsbaar.



Ouwehands hoopt dat er kleine pandaatjes komen, maar dat is niet eenvoudig. Reuzenpanda's moeten niets van elkaar hebben, behalve op de drie dagen per jaar dat het vrouwtje vruchtbaar is. Rhenen moet een eventueel jong na vier jaar teruggeven aan het pandacentrum in het Chinese Wolong.