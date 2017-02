Koning: bezoek aan Duitsland was veel in korte tijd

Sinds de troonwisseling in 2013 bezoekt het koningspaar jaarlijks één of meerdere Duitse deelstaten, voornamelijk als ondersteuning van een economische missie. De afgelopen dagen, in de Bundesländer Thüringen, Saksen en Saksen-Anhalt lag de nadruk vooral op cultuur en historie. Deels omdat de handel tussen die voormalige DDR-gebieden en Nederland beperkt is, maar ook omdat het protestante geloof van de meeste Oranjes 500 jaar geleden haar oorsprong vond in dit gedeelte van Duitsland.



In 1517 publiceerde Maarten Luther zijn 95 stellingen in Wittenberg, dat ook bezocht werd door Willem-Alexander en Máxima die op het kasteel waar Luther een jaar verbleef een themadiner over de Reformatie bijwoonde.