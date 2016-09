Koning bezoekt gedupeerden van aardbevingen Groningen

In het historische Dorpshuis in Leermens (gemeente Loppersum) sprak de koning met inwoners uit Noordoost-Groningen en vertegenwoordigers van organisaties over onder meer het versterken van woningen.



Onbruikbaar

Het uit 1908 daterende Dorpshuis is sinds 1972 een ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. Door de bevingen in 2012 en 2014 is het pand ernstig beschadigd en in januari onbruikbaar verklaard.



Sinds begin dit jaar wordt het pand hersteld en aardbevingsbestendig gemaakt. Het is sinds april 2013 de vierde keer dat de koning de regio bezocht



Kraan dicht

Sinds april 2015 zijn de gasputten in Loppersum gesloten. Was de plaats eerder het vaakst aan de beurt bij bevingen, nu zijn de plaatsen Hoogezand-Sappermeer en Slochteren dat.



Uit cijfers van het KNMI bleek dat het aantal bevingen in de eerste helft van het jaar, zowel in aantal als in kracht, is afgenomen. Volgens minister Kamp is de daling toe te schrijven aan het terugdraaien van de gaskraan. KNMI acht die conclusie voorbarig.