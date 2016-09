Koning gaat de bak in

Het normale leven

Orsel: ,,Alles is erop gericht om het verblijf hier en het normale leven beter op elkaar te laten aansluiten, onder het motto 'binnen beginnen om buiten te blijven'. Nieuw is bijvoorbeeld dat elke cel een douche heeft in plaats van een douchecomplex per afdeling. ,,En zo is er in elke cel ook een telefoon, met een opwaardeerkaart kunnen de 'justitiabelen' naar de buitenwereld bellen'', vertelt Orsel. ,,In principe zijn die gesprekken privé, maar als er vermoedens zijn dat iemand een ontsnapping voorbereidt of een illegale handel runt, kunnen wij altijd meeluisteren.'' Maar de grootste noviteit is misschien wel dat gevangenen met een sleutelkaart sommige tussendeuren van hun afdeling kunnen openen. Het gevangenisleven als computerspel: bij goed gedrag gaan - letterlijk - steeds meer deuren open.



Tralies

Tijdens de rondleiding merkt de koning ook op dat er geen tralies zitten voor de duizenden ramen. De Moll, later: ,,Dit glas is voorzien van een folie waardoor het niet kapot kan. Nou ja, zeg nooit nooit. Maar in elk geval kost het dan zo veel tijd dat wij de gedetineerde al lang hebben laten merken dat hij beter binnen kan blijven.''



In een van de keukens vraagt Willem-Alexander of de gevangenen 'moeten' of 'mogen' koken. Het antwoord is mogen, ze kunnen ook kiezen voor een maaltijd die het personeel verstrekt. En afhalen, vraagt hij grinnikend. Een bewaarder: ,,Nou nee, ook kunnen ze hier geen pizza laten bezorgen.''



Dat gaat dan toch anders dan in het Oostenrijkse ziekenhuis waar prinses Alexia afgelopen winter belandde met een beenbreuk. Volgens de koning lagen de prijslijsten van bezorgdiensten en afhaalrestaurants uit de omgeving op het bed. ,,En we kregen nog korting ook.''