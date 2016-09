Koning: Mijn beperking? Ik mag geen mening geven

Als reporter Glamour Danny van No Limits Network langs de rode loper staat, dan weet je: dit wordt weer bijzonder! Zo ook toen hij gisteravond bij het grote feest van de Jostiband oog in oog stond met koning Willem-Alexander. Danny, die zelf ook een beperking heeft, vroeg de koning ook naar zijn beperkingen.



,,Dat ik mijn mening niet mag uitspreken, kan soms best lastig zijn'', vertrouwde Willem-Alexander de verslaggever toe. ,,Maar u zou uw mening soms best weleens willen zeggen, hè?'', antwoordde Danny. Waarop de koning glimlachend zei: ,,Precies!''



Ziggo Dome

Het thema van de feestavond in de propvolle Ziggo Dome was dat mensen met een beperking vooral moeten laten zien wat ze wel kunnen. ,,En dat hebben de leden van de Jostiband vanavond laten zien'', vond de koning. ,,Het was zo'n mooie avond'', aldus Willem-Alexander tijdens het interview. ,,Daar kunnen jullie alleen maar trots op zijn.''



Danny is enorm trots op zijn interview met de koning. ,,Dat hebben we maar mooi weer geflikt'', juichte hij na afloop tegen zijn cameraman Jeroen.



Platform

No Limits Network is een online platform waarop jongeren met een beperking content maken. Dit zijn onder meer radio-uitzendingen als podcast en interviews op de rode loper bij premières. DJ Ruud de Wild coacht de jongeren bij het maken van radio voor No Limits Network.