Koningin Máxima viert 46ste verjaardag

Als echtgenote van koning Willem-Alexander ondersteunt Máxima hem eerst en vooral bij het vervullen van zijn taken, maar ze heeft zelf ook allerlei functies op het maatschappelijk vlak in binnen- en buitenland. Zo zit ze in de Raad van State, is ze erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Meer Muziek in de Klas, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken en speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.