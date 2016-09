Koppels durven weer te (vecht)scheiden

De jaarlijkse Dag van de Scheiding is in het leven geroepen door echtscheidingsadvocaten die aandacht willen vragen voor huwelijksontbindingen. In september 1796 vond namelijk de allereerste echtscheiding plaats. Nu de crisis voorbij is en de huizenmarkt aantrekt, moet Mark Teurlings vol aan de bak. ,,Het was een paar jaar iets rustiger, maar we zien nu een duidelijke stijging.''



Het aantal mensen met een huwelijksovereenkomst of geregistreerd partnerschap dat jaarlijks uit elkaar gaat, varieert tussen de 30.00 en 36.000. Volgens Teurlings is dit aantal nog nooit boven de 40.000 geweest, maar in 2016 zit het aantal mensen dat een einde aan hun huwelijkssprookje wil geven flink in de lift. ,,Ze raken hun huis nu makkelijker kwijt, de crisis hield mensen noodgedwongen bij elkaar.''



Advocaat noodzakelijk

,,Scheiden is een vervelende levensfase, waar een hoop emotie bij komt kijken'', vertelt Teurlings, die dagelijks te maken heeft met echtparen die in een verhitte strijd verwikkeld zijn geraakt. ,,Een advocaat inschakelen is volgens de wet noodzakelijk, deze dient het verzoekschrift in bij de rechter, maar kan ook adviseren en bemiddelen.''



Volgens Teurlings is het goed voor koppels die op het punt van scheiden staan om uit te zoeken wat voor advocaat bij hen past. Er zijn advocaten die tot het gaatje gaan en iedere euro eruit slepen, maar je hebt er ook die een compromis zoeken zodat je als vrienden verder gaat. ,,Dit is de meest voordelige variant'', merkt de raadsman, die voornamelijk gezamenlijke verzoeken afhandelt, op. Voor een vriendschappelijke scheiding waarin al afspraken en compromissen gemaakt zijn, betaal je nog geen 1.000 euro. Online op scheiden.nl kan dit al vanaf 675 euro. Kies je voor de vechtscheiding, dan kan dit oplopen tot wel 10.000 euro.



Bij een scheiding moet er met een hoop dingen rekening worden gehouden: kinderen, pensioen, bankrekeningen, huisdieren, een woning en inboedel. ,,Het is een huiswerkje, want je moet alle instanties individueel benaderen'', geeft Teurlings toe. Op internet vind je handige checklists waarbij je kunt zien aan welke aspecten je moet denken.



Onder de tabel licht Teurlings een aantal van die zaken toe