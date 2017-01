Koud en zonnig schaatsweer op komst

Lichte dooi

Door het zonnige weer komt de temperatuur vanmiddag overigens wel eventjes boven het vriespunt uit. Er is dan sprake van lichte dooi. Maar echt hard zal het niet gaan, omdat we een droge lucht hebben die de dooi enigszins tegenhoudt.

Als we naar het weekend kijken, houden we hetzelfde rustige weer en dezelfde kou als vandaag. In de nacht naar zondag kan het zelfs -9 graden worden in het zuidoosten van het land. In Brabant staat een temperatuur van -8 en in het midden- en noordoosten wordt het rond de -7.