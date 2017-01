Koudste nacht van deze winter: -10 graden in het oosten

het weerAfgelopen nacht is het in het oosten van het land zeer koud geworden. De temperatuur daalde voor de eerste keer tijdens deze vorstperiode tot onder de -10 graden. Meteorologen spreken dan van strenge vorst, aldus Weerplaza .

Op de Veluwe en in Twente werd de -10 graden gehaald. Op de luchtmachtbasis Twenthe werd het het koudst met een minimum van -10,8 graden. Op 10cm hoogte daalde het kwik daar naar -13,8 graden. Met deze waarden hebben we de koudste nacht van deze winter beleefd. Op 6 januari, tijdens de vorige vorstperiode, kwam meetpunt Twenthe weliswaar ook onder de -10 graden uit, maar toen werd het daar -10,2 graden.

Natuurijs blijft gevaarlijk

De zeer lage temperaturen zijn uiteraard goed voor de ijsdikte. Weerplaza verwacht vandaag een hoogste temperatuur van rond +1 graden in het oosten en zuidoosten zodat in die regio’s ook vandaag weer prima geschaatst kan worden op de vele ijsbanen die daar open zijn. Het natuurijs is ook sterker geworden, maar kan van plek tot plek erg wisselen in ijsdikte dus dat blijft oppassen.

Ronduit gevaarlijk is de situatie van het natuurijs in het midden van het land. Gisteren werd er in Utrecht, de Betuwe en Noord-Brabant op allerlei sloten en soms ook grotere plassen geschaatst. Weerplaza raadt aan om dat vandaag niet te doen of extreem voorzichtig te zijn. Van Almere tot aan Eindhoven heeft het vannacht nauwelijks gevroren vanwege hardnekkige wolkenvelden. Het kwik lag na middernacht zelfs geruime tijd boven het vriespunt. In tegenstelling tot voorgaande nachten heeft het ijs zich deze nacht dus niet kunnen herstellen. De ijssituatie is daardoor zeer verraderlijk. Voor Limburg, de Achterhoek, de Veluwe, Overijssel en Drenthe geldt dit niet.