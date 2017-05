We zijn op zoek naar bijzondere cadeaus – een tattoo, ketting van je oma, een cursus… Ben jij, of ken jij iemand die straks iets unieks staat te wachten, of ben je zelf ouder en geef je iets moois, dan zijn we geïnteresseerd in je verhaal voor een artikel in de krant en op de site. Reacties kunnen naar b.winters@ad.nl.