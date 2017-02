Kritische komiek koopt educatieve reclametijd voor Trump

De Engelse komiek John Oliver heeft zendtijd gekocht op Donald Trumps favoriete nieuwszender, Fox News, om de Amerikaanse president zo beter te informeren over wat er zoal speelt in de wereld. Oliver wijdde zondag de eerste aflevering van een nieuwe serie van zijn populaire satirische programma Last Week Tonight aan zijn zorg over de informatiebronnen van de president.

Trump heeft zoals bekend een kindje dood aan lange sessies met adviseurs en specialisten en haalt zijn kennis liever uit het compacte ochtendnieuws van de kabelnetwerken als Fox News. Er zijn voorbeelden waarbij Trump in zijn tweets meningen verkondigt die bijna identiek zijn aan wat een kwartier eerder op Fox News, Breitbart of Info Wars is gezegd, zo liet Oliver zien. Deze drie nieuwsorganisaties noemen zich de stem van conservatief Amerika en nemen het niet altijd nauw met nepnieuws.

Spotjes

Na een grappige analyse van de kennis van de president over belangrijke zaken besloot Oliver om Trump te gaan informeren via niet al te lange reclamespotjes. Zo leerde hij president in de eerste reclamespot hoe het zat met de ‘nucleaire triade’. Iets wat Trump tot voor kort niet leek te weten.

De spots zijn meteen ook een parodie op een bestaand reclamefilmpje dat vaak uitgezonden wordt op Fox News. Daarin vertelt een 'professionele cowboy' over zijn katheters om zijn blaas te legen.

In de nu speciaal voor Trump aangepaste versie zegt de acteur in het spotje. ‘Ik ben een professionele cowboy, en ik gebruik katheters. In ben al 25 jaar aan het 'cowboyen' en ik weet twee dingen: ik hou niet van pijn. En de nucleaire triade bestaat uit raketten die worden gelanceerd vanaf de grond, vanuit de lucht of vanaf onderzeeërs. Dat verhoogt onze kans om terug te slaan als een van die drie vernietigd is, en het schrikt een aanval op ons of onze bondgenoten af. Dat is dus de nucleaire triade, mocht je het soort persoon zijn dat dat echt hoort te weten.’

Klimaat

Dat is de eerste educatieve reclamesport voor de president. Andere spots die volgens Oliver in de maak zijn. Onder meer over dat: ‘Niet alle zwarten wonen in de binnenstad. En niet alle mensen in de binnenstad zijn zwart’ en ook: ‘Dat het soms koud is, betekent niet dat de aarde niet opwarmt. Je verwart het klimaat met het weer, partner.’