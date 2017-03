Krol heeft geen flauw idee waar hij zorgplannen 50Plus van gaat betalen

50Plus wil een nieuw zorgstelsel zonder marktwerking invoeren en op termijn af van het eigen risico. Dat kost echter minstens 8,2 miljard euro, zo becijferde het Centraal Planbureau (CPB). ,,We hebben daar nog niet de complete oplossing voor,’’ zegt Krol. ,,De oplossingen hebben we nog niet 100 procent dichtgetimmerd.’’

Krol lijkt voor zijn overige zorgplannen vooral te leunen op waar eventuele coalitiepartners om alle 50Plus-plannen betaalbaar te maken. ,,Dat zijn dingen waar wij in ons eentje ook niet over gaan. Je moet je plek kennen. We moeten in coalitieonderhandelingen kijken of je dat samen met anderen zo kunt opzetten dat daar een meerderheid voor te vinden is.’’