'Kwart sjoemeldieselrijders heeft problemen na software-update'

OM: Arnhemse gijzelnemer had diepe wrok jegens overheid

16:37 Frans S., de 57-jarige Arnhemmer die woensdag 3 mei twee mensen urenlang gijzelde in de de wijk Klarendal, koesterde volgens het OM een 'diepe wrok jegens de overheid'. Het is nog niet zeker of hierin ook daadwerkelijk het motief van de gijzeling ligt, dit moet verder onderzoek uitwijzen.