'Kwekers mogelijk slachtoffer nieuwe importheffingen Trump'

Desastreus

Hormonen

Bernd Lange, de sociaal-democratische handelsrapporteur in het Europees Parlement, zegt tegenover Politico ook bezorgd te zijn over de nieuwe ontwikkelingen. ,,Blijkbaar is de bereidheid om een dialoog aan te gaan niet langer een gegeven aan Amerikaanse zijde. Dit is een teken dat we een nieuw tijdperk in gaan.”



Ook economisch hoogleraar Marcel Timmer maakt zich zorgen over aankomende maatregelen. ,,Als klein land is Nederland enorm gebaat bij open grenzen en vrije handel. Het was de aantrekkende export die ons land enkele jaren terug uit de crisis trok." Volgens Timmer kunnen we een bekoelde handelsrelatie met de VS, de grootste buitenlandse investeerder in ons land, moeilijk erbij hebben omdat onze economie al risico loopt door de Brexit.



Het voorstel voor de hogere importheffingen werd afgelopen jaar ingebracht door de Amerikaanse vleesindustrie, die al 20 jaar steggelt over het feit dat de EU de import weigert van Amerikaans vlees dat is behandeld met hormonen. Dit zorgde eerder al voor maatregelen tegen Europese producten, waardoor de import van de getroffen EU-producten daalde van 130 miljoen dollar in 1998 tot minder dan 15 miljoen dollar in 2008, aldus een rapport van de Amerikaanse overheid.