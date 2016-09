'Laat rugzakken en grote tassen thuis'

Een plastic of linnen tasje is beter, stelt de gemeente Den Haag op haar website. ,,Het zou zonde zijn als u door meerdere controles van uw rugzak net het passeren van de Glazen Koets mist.''



Ook worden Oranjefans opgeroepen hun spullen goed in de gaten te houden. Mensenmassa's trekken immers ook zakkenrollers aan.



Er worden meer maatregelen genomen. Zo zijn op strategische plaatsen langs de route zandzakken en bloembakken neergelegd als extra bescherming. Om te voorkomen dat de paarden uitglijden zijn er matten neergelegd en is er zand gestrooid op de route.