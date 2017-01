'Laat trams uitsterven, in 2021 reizen we per vliegende taxi'

Gebruikers zouden de taxi kunnen bestellen met behulp van een app, stelde topman Tom Enders. Uiteindelijk moeten de taxi's meerdere passagiers kunnen ­vervoeren, stelt Enders, waardoor deelprogramma's mogelijk zijn.



Volgens futuroloog Wim de Ridder is het 'onvermijdelijk' dat ­dergelijke vliegende taxi's de toekomst zijn als het gaat om binnenstedelijke mobiliteit.



,,Je ziet nu al dat de transportsector erin slaagt steeds grotere pakketten te versturen via drones. In 2021 hebben we bovendien het 5G-netwerk, een voorwaarde om goed en veilig te kunnen vliegen. Er zal eerst getest moeten worden, waarbij praktijktests zullen beginnen in gebieden waar minder mensen wonen, maar later zie ik ook toepassingen in grote steden."



Plaatjes van futuristische steden met overal vliegende schotels zijn onlosmakelijk verbonden met een nogal romantisch beeld van een verre toekomst, maar nu is sprake van een andere situatie, zegt futuroloog Marcel Bullinga. ,,Het was altijd pure sciencefiction, maar met de huidige wetenschappelijke en technische vooruitgang zijn we de fantasie al ver voorbij. Dit gaat er echt komen."