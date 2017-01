LAKS liegt over deelname verkiezingen

Vol overtuiging lieten de scholieren maandag op een persconferentie in het Haagse Nieuwpoort weten ze zich grote zorgen te maken over het onderwijs in Nederland en daarom met een kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart te komen. Net als andere media berichtte ook deze krant over de gang van LAKS naar Den Haag. Zelfs op de vraag van onze verslaggever of het geen stunt was logen de scholieren en hielden zij voet bij stuk.