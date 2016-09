Langer verlof? Vergeet 't maar

Vrouwen die in verwachting zijn van een meerling (tweeling, drieling of vierling) hebben vaak een zwaardere zwangerschap. Om die reden werd in april het meerlingenverlof ingevoerd, waardoor het verlof met 4 weken werd verlengd: van 16 naar 20 weken. Door de nieuwe regel kunnen moeders eerder stoppen met werken. Hun verlof gaat al bij 30 weken zwangerschap in, in plaats van 34 weken. Dit pakt echter alleen goed uit wanneer de vrouwen bij een volledige draagtijd van 40 weken bevallen. Dan krijgen zij 10 weken verlof vóór de bevalling en 10 weken ná de bevalling. Nieuwe regel Daar zit het probleem. Vrouwen die zwanger zijn van een meerling, bevallen gemiddeld een maand eerder. De nieuwe regel schrijft dan voor: de moeder is bij 36 weken bevallen, zij heeft dan 6 weken verlof gehad, daar komen er nog bij tien bij. Opgeteld dus 16 weken, en geen 20 dus.

Het regent klachten bij het UWV, die de nieuwe regel uitvoert. Ook trokken dertig moeders aan de bel bij de Vereniging van Nederlandse Ouders voor Meerlingen (NVOM), die herziening van de regelgeving eist. ,,Er waren voorheen vrouwen die bij hun werkgever niet aan durfden te geven dat zij de zwangerschap niet volhielden", reageert NVOM-bestuurslid Yrma Atema. ,,Ze werkten te lang door of belandden in de ziektewet. We waren hartstikke blij dat de regelgeving eindelijk werd aangepast en vrouwen eerder met verlof konden. Jarenlang hebben we hiervoor gelobbyd, maar nu blijkt het verlof te kort uit te pakken." Huilpiek Nicolette Ouwerling, moeder van de drie maanden oude tweeling Kate en Olivia, kwam hier pas na haar bevalling achter. ,,Toen ik doorkreeg hoe snel ik weer moest werken, dacht ik even dat het een foutje was. Mijn dochtertjes zaten nog middenin hun huilpiek, sliepen niet door. En dat alles: keer twee. Ze poepen zelfs tegelijkertijd." De beloofde vier weken extra hadden volgens Ouwerling hét verschil gemaakt 'tussen complete chaos en iets rustiger vaarwater'.

Er is bovendien een ongelijke situatie ontstaan, zegt de NVOM. Wanneer een moeder bevalt van één kind bij 36 weken, zegt de wetgever: u heeft er nog maar 2 weken verlof opzitten. U krijgt na de bevalling 14 weken verlof. Op papier hebben de twee moeders dus evenveel verlof, maar in de praktijk moet de moeder van de meerling dus veel eerder aan het werk.



Uitbreiding verlof

Het UWV bevestigt dat er vrouwen zijn, 'die niet (maximaal) profiteren van de uitbreiding van het verlof'. Om hoeveel gedupeerden het gaat, weet het niet. Volgens de NVOM gaat het om 80 procent van de vrouwen die een meerling verwacht. In 2014 werden 2.668 tweelingen geboren en 42 drie- en vierlingen. Volgende maand gaan UWV en NVOM in gesprek.



Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA), initiatiefnemer van het meerlingenverlof, gaat Kamervragen stellen. ,,De regeling was bedoeld om het verlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of drieling juist beter te regelen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat het in de praktijk anders uitpakt."