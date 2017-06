Rotterdamse wethouder stapt op om fraude Waterfront

Vandaag werd hem duidelijk dat hij het vertrouwen volledig had verloren. Niet alleen bij de oppositie (de SP had al een motie van wantrouwen in de achterzak), maar ook binnen zijn eigen partij. De beruchte wethouderscoup, waarmee hij ten koste van van partijgenoot Ingeborg Hoogveld de macht greep, is hem uiteindelijk fataal geworden. Uitgerekend fractielid Hoogveld liet intern weten hem niet te zullen steunen.



Hierop ging Schneider in zijn verklaring echter niet in. Wel ging hij kort in op het rapport over de fraude bij Waterfront:



,,Het eindrapport enquêtecommissie Boompjeskade geeft een zorgvuldige analyse van de factoren die hebben bijgedragen aan het feit dat de fraude zo lang onopgemerkt is gebleven. Het rapport laat ook zien dat door het college de juiste bestuurlijke en juridische stappen zijn gezet.''



Schneider heeft vanavond de fractievoorzitters van de verschillende partijen van zijn besluit op de hoogte gebracht.