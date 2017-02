Leeftijd lijsttrekkers meest gezocht op Google

Wist je bijvoorbeeld dat Mark Rutte (VVD) 50 jaar oud is, Geert Wilders (PVV) 53 en Jesse Klaver (GroenLinks) nog een jonkie met zijn 30 lentes? Deze drie heren worden overigens ook het meest gegoogeld. De meeste mensen zetten de zoekmachine ook in om te kijken wanneer de verkiezingen eigenlijk zijn (15 maart) en stellen de vraag ‘Op welke partij kan ik het beste stemmen?’



Naar de partij van Geert Wilders wordt online het meest gezocht. Googlelaars willen weten waar de PVV voor staat, wat er gebeurt als de PVV wint en waarom mensen op deze partij stemmen.



Hoewel op dit moment de EU het meest gezochte onderwerp is (en dan met name de vraag Wat is de EU?), waren vluchtelingen en immigratie de afgelopen maanden ook in trek.